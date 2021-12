Basketball : Maria Aftzi sagt den Tigers erstmal Ade

Immer voll bei der Sache: Die Griechin Maria Aftzi (r.) identifiziert sich bei den Tigers mit ihrer Rolle als Spielmacherin. Foto: Wolfgang Rommerskirchen

Neuss Nach dem das Sportjahr beschießenden Heimspiel des Zweitligisten gegen Grünberg kehrt die Basketballerin nach Griechenland zurück.

Der Start in die Rückrunde am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) mit dem Spiel in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße gegen die Bender Baskets Grünberg ist für die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss gleichzeitig der Schlusspunkt unter das aufregende Sportjahr 2021. Sie gehen bis zum 15. Januar in die Weihnachtspause.

Für Maria Aftzi könnte es sogar der letzte Auftritt im Trikot der Tigers sein. Ihr Vertrag in Neuss ist wie vereinbart ausgelaufen. Trainer Rufin Kendall würde die Aufbauspielerin aus Griechenland zwar auch gerne im neuen Jahr an der Spitze seines Teams sehen, respektiert aber, „dass sie sich zu Hause jetzt erstmal um familiäre Angelegenheiten kümmern muss. Wir bleiben mit ihr in engem Kontakt.“ Auch Lydia Baxter verbringt Weihnachten und Silvester in den USA, soll wie Aftzi aber schon am 5. Januar wieder zurück sein. Die Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt beginnt für alle anderen Spielerinnen am 3. Januar. Bis dahin würde der Coach seinen Kader auch gerne etwas breiter aufgestellt sehen. Dabei geht es ihm allerdings vor allem um „bessere Trainingsbedingungen. Da gibt es einiges zu optimieren.“

Info Die Hinrunde der Tigers: Sieben auf einen Streich 1. USV VIMODROM Baskets Jena - TG Neuss Tigers⇥67:74 2. VfL AstroLadies Bochum - TG Neuss Tigers⇥64:69 3. TG Neuss - SC Rist Wedel⇥79:61 4. Grünberg - TG Neuss⇥62:65 5. TG Neuss Tigers - Young Dolphins Marburg⇥75:68 6. TG Neuss Tigers - BG 89 AVIDES Hurricanes⇥71:67 7. Panthers Academy Osnabrück TG Neuss Tigers⇥55:60

Obwohl die Hinrunde mit sieben Siegen nahezu perfekt gelaufen ist, wartet auf das im Sommer komplett neuformierte Team der Tigers noch eine Menge Arbeit. Damit hat Kendall schon in der Woche vor dem Grünberg-Spiel begonnen, „denn die Rückrunde wird anders“, mahnt er: „Bis dato konntest du als Trainer nur unsere Spiele gegen andere Mannschaften scouten. Jetzt hast du auch das Video vom Spiel deiner Mannschaft gegen uns, erkennst vielleicht, dass gewisse Matchups nicht funktioniert haben und kannst deine Taktik entsprechend anpassen.“

Weil bei der Beschäftigung mit den eigenen Unzulänglichkeiten die Ausrichtung auf den Gegner unter Umständen etwas zu kurz gekommen ist, empfiehlt sich an dieser Stelle ein genauerer Blick auf Grünberg: Bei den Mittelhessinnen lief seit der aus ihrer Sicht vermeidbaren 62:65-Niederlage im Hinspiel wenig bis gar nichts zusammen. Von zum Teil gravierenden Personalproblemen gebeutelt, warten die Mädels von Trainer René Spandauw seit dem fünften Spieltag am 24. Oktober (75:64-Sieg in Bochum) auf ein Erfolgserlebnis. In Braunschweig (22:80) und Berlin (33:100) gab es böse Packungen, zur Partie in Jena trat Grünberg wegen eines dicken Staus auf der A5 erst gar nicht an und musste eine 0:20-Spielwertung hinnehmen. Am vergangenen Sonntag ging auch das Heimspiel gegen Chemnitz deutlich 60:79 verloren.

Nur die Siege zum Saisonstart über Marburg (59:55), Osnabrück (84:78) und Bochum (75:64) haben die junge Mannschaft bislang davor bewahrt, tief in den Tabellenkeller abzurutschen. Spandauw ist von seiner Truppe allerdings überzeugt: „Wenn wir komplett sind, können wir jede Mannschaft der Liga schlagen.“ Das große Problem: genau das sind die Baskets nicht. Zwar sind Lena Dziuba und Elisa Mevius mittlerweile wieder ins Training eingestiegen, aber längst noch nicht bei 100 Prozent angelangt. Weiterhin fehlen werden in Neuss Topscorerin Olivia Nash (Augen-OP) und Klara Römer. Kendall hält trotzdem große Stücke auf das Team: „Ich habe gehörigen Respekt vor denen. Trotz ihrer Schwierigkeiten geben die über 40 Minuten immer alles. Die haben richtig Bock auf Basketball. Und man sollte nicht vergessen: Das sind Spielerinnen, die mehr als dreimal in der Woche einen Ball in der Hand haben.“