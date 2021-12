Handball : Ex-Dormagener als Co-Trainer bei der WM der Frauen

Dormagen Alexander Koke war Profispieler in Dormagen und sammelte dort auch seine ersten Erfahrungen als Coach. Jetzt hat er seinen Anteil daran, dass es für die deutschen Frauen so gut läuft.

Obwohl am Höhenberg schon seit Jahrzehnten kein Frauen-Handball mehr gespielt wird, ist der TSV Bayer Dormagen indirekt am Höhenflug der deutschen Handballerinnen bei den Weltmeisterschaften in Spanien beteiligt. Denn als Co-Trainer des Niederländers Henk Groener hat Alexander Koke großen Anteil daran, dass die Deutschen nach Siegen über Tschechien (31:21), die Slowakei (36:22) und Ungarn (25:24) in der Vorrunde und in der Hauptrunde über die Republik Kongo (29:18) und Südkorea (37:28) schon sicher im Viertelfinale stehen.