DM-Premiere am 18. Dezember : Deutsche Crosslauf-Elite kommt nach Sonsbeck

Sonsbeck Wenn in einer Woche die nationalen Titelkämpfe im und um den Willy-Lemkens-Sportpark stattfinden, dürfen sich die Zuschauer auf echten Spitzensport freuen. Auch eine Teilnahme von Konstanze Klosterhalfen steht im Raum.

Für die Mühe wird der SVS aber auch mit einem Event entschädigt, das es wohl nicht mehr so schnell in Sonsbeck geben wird. „80 Helfer werden im Einsatz sein. Dafür möchten wir uns jetzt schon einmal bedanken“, so Niersmann. Hier nun alle wichtigen Infos rund um die Deutsche Crosslauf-Meisterschaft, die am Samstag, 18. Dezember, um 9.45 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark beginnt.



Die Teilnehmer Es ist ein erstklassig besetztes Feld, das die Strecken in Angriff nehmen wird. Der größte Coup könnte die Teilnahme von Konstanze Klosterhalfen werden. Die 24-Jährige ist auf den Lang- und Mittelstrecken das Aushängeschild der Deutschen Leichtathletik, hält die nationalen Rekorde über 3000, 5000 und 10.000 Meter und gewann 2019 bei der Weltmeisterschaft in Doha die Bronzemedaille über 10.000 Meter. „Sie läuft am Wochenende bei der Cross-EM in Dublin. Danach wird sich entscheiden, ob sie auch bei uns startet“, sagt Niersmann.