Kanu : Liv Konrad paddelt ins Nationaltrikot

Mit einer starken Leistung auf dem Augsburger Eiskanal sicherte sich Slalom-Kanutin Liv Konrad vom WSC Bayer Dormagen die Nominierung für die Junioren-Nationalmannschaft. Foto: WSC

Dormagen Slalom-Kanutin des WSC Bayer Dormagen belegt beim letzten Ausscheidungsrennen für die Kader-Zusammenstellung Platz zwei bei den Juniorinnen. Ihre Vereinskollegin Anna Faber verpasst knapp den Sprung ins A-Team.

Freud’ und Leid lagen für die Slalomkanutinnen des WSC Bayer Dormagen am vergangenen Wochenende dicht beisammen. Während bei den letzten beiden Ausscheidungsrennen des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) auf dem Augsburger Eiskanal Liv Konrad mit Platz zwei bei den Juniorinnen der Sprung in die Junioren-Nationalmannschaft gelang, belegte Anna Faber zwar ebenfalls Platz zwei im U23-Kader, verpasste als Vierte des Gesamtklassements bei den Frauen aber den Aufstieg in das A-Team des DKV.

„Das ist wirklich schade, die Leistungsklasse war mein Ziel,“ kommentierte die 23-Jährige ihr Abschneiden. Dabei hatte sie gut begonnen, war als Siebte ins Finale eingezogen und hatte sich dort mit einer Steigerung um zehn Sekunden auf Rang drei hinter den international erfahrenen Ricarda Funk und Jasmin Schornberg platziert. Im Halbfinale patzte sie dann mit einer Torberührung und verpasste so den Einzug in den letzten Lauf. Hier zog die Augsburgerin Elena Apel dann als Zweite noch knapp an der Dormagenerin vorbei und schaffte so den Sprung in den A-Kader. Anna Faber hofft trotzdem „auf die Teilnahme am einen oder anderen internationalen Rennen, um hier Erfahrung für die Zukunft zu sammeln.“

Info Maren Lutz belegt die Plätze zehn und elf Kanadier Frauen Maren Lutz belegt Rang 10 im Gesamtklassement Kanadier Männer WSC-Trainer Jeffrey Piontek wird 19.