Leichtathletik : Habtom Tedros läuft in Bestzeit zum NRW-Titel

Habtom Tedros läuft in Bestzeit zum NRW-Titel

Neuss Unter den 202 Startern bei den von der TG Neuss ausgerichteten NRW-Langstrecken-Meisterschaften auf der Wolker-Anlage waren tatsächlich auch ein paar Starter aus dem Rhein-Kreis. Habtom Tedros (TG Neuss) und Daniela Bach (1.

FC Grevenbroich-Süd) liefen zum Titel. Tedros machte es über 10.000 Meter spannend, überquerte in neuer Bestzeit von 31:26,37 Minuten zeitgleich mit Fabian Jenne (SG Wenden) die Ziellinie, so dass beide zu Meistern erklärt wurden. Bach gewann die 5000 Meter der W 40 in 19:33,64 Minuten. Weitere Ergebnisse, 10.000 Meter M 55: 3. Bernd Czarnietzki (DJK Novesia) 39;46,95; 5000 Meter Frauen: 4. Caroline Konrad 19:30,37; 3000 Meter M 15: 6. Anton Paul Haupt 9:58,49; 2000 Meter W 14: 7. Anna Olschowsky 7:25,69; M 14: 8. Felix Weidenhaupt (alle TSV Bayer Dormagen) 6:43,30.