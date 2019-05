Special Olympics : Die Handikaps trauern um ihren „Chef“

Neuss Kurz nach der Rückkehr von den Weltspielen verlor Günter Ziegenbein den Kampf gegen seine Krankheit.

Solche Geschichten schreibt nur das Leben. Mit der Reise zu den Weltspielen der Special Olympics in Abu Dhabi erfüllte sich Günter Ziegenbein einen Herzenswunsch – nicht nur, weil dort sein als Pflegekind in die Familie gekommener „Ziehsohn“ Patrick Haberland gemeinsam mit seinem leiblichen Enkel Luis Ziegenbein im Unified-Wettbewerb der Tennisspieler an den Start gingen und die Bronzemedaille gewannen.

Ziegenbein war die treibende Kraft, dass die „Handikaps“, eine Gruppe Tennis spielender Männer, Frauen und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, vor 15 Jahren im TC Grün-Weiss Neuss ihre sportliche Heimat fanden. 17 Athletinnen und Athleten gehören dazu, bleiben aber nicht unter sich, sondern „sind voll in das sportliche und gesellschaftliche Vereinsleben integriert“, sagt der frühere Vorsitzende Helmut Kloubertz, der sein Amt als Inklusionsbeauftrager im März aus gesundheitlichen Gründen an Achim Schell weitergab.

Günter Ziegenbein kümmerte sich nicht nur um den Trainingsbetrieb. Er organisierte Ausflüge, er sorgte dafür, dass die Reisen zu den Special Olympics Turnieren stets auch zu kulturellen Erlebnissen für „seine“ Tennisspieler wurden. Und er knüpfte Verbindungen zu anderen Turnierveranstaltern, so dass die „Handikaps“ in Liechtenstein und zuletzt im November vergangenen Jahres in Santo Domingo am Start waren.