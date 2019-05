Fußball : Trainergespann übernimmt VfL Jüchen/Garzweiler

Jüchen Marcel Winkens und Christoph Coersten kehren im Sommer zum Noch-Landesligisten zurück.

Für den Vorsitzenden Christoph Sommer schließt sich damit der Kreis: „Wir sind froh, sie als Trainer zurück nach Jüchen zu holen.“ Seit Jahren gibt es die beiden nur im Doppelpack: Bis 2013 kickten sie gemeinsam für die Zweitvertretung der Viktoria in der Kreisliga B, begannen dann ihre Trainerkarriere beim 1. FC Mönchengladbach – Winkens als Chefcoach, Coersten als sein „Co“ –, dessen A-Junioren sie 2014 aus der Niederrheinliga in die Bundesliga führten. In dieser Konstellation betreuten sie danach im Gladbacher Westend auch die Landesliga-Truppe des FC (2016/2017) sowie bis zur abgelaufenen Saison die A-Jugend des TSV Meerbusch, die unter ihrer Regie den Sprung aus der Leistungsklasse Krefeld in die Niederrheinliga schafften.