Tischtennis : Daniel Porten verliert erst im Endspiel

Holzbüttgen Diesmal wieder mehr als 300 Teilnehmer bei der 36. Auflage des Tischtennisturniers in Holzbüttgen.

In der Herren-A-Klasse musste sich der frühere Holzbüttgener und Grevenbroicher Akteur, der in dieser Saison mit dem TTC BW Brühl-Vochem den Oberliga-Aufstieg geschafft hat, in vier Sätzen (10:12, 12:10, 6:11, 1:11) Thomas Herr von der TTG Sankt Augustin geschlagen geben. „Thomas und ich kennen uns aus der NRW-Liga. Er hat dieses Mal einfach sicherer gespielt und verdient gewonnen“, sagte Porten. Im Halbfinale hatte er sich zuvor ohne Probleme mit 3:1-Sätzen gegen Jan Reuther (TuS Querenburg) durchgesetzt. Für ihn ist die Turnierserie aber damit beendet: „Für mich beginnt jetzt die Sommerpause. Ab Juli konzentriere ich mich dann auf die Vorbereitung zur neuen Saison“, sagt der professionelle Athletik-Trainer. Thomas Herr musste da bei seinem Fünfsatzsieg gegen Pascal Altmann schon deutlich mehr Widerstand brechen. Bester Lokalmatador in der mit 28 Meldungen quantitativ gut besetzten „Königsklasse“ war Lars Münstermann, der im Viertelfinale gegen Herr den Kürzeren zog. Eine Runde früher schied Vereinskollege Jarne Weinitschke aus, dem dafür ein beachtlicher Turniersieg in der Herren-B-Konkurrenz (bis 1850 Punkte) gelang. In dieser Konkurrenz spielte sich Landesliga-Spieler Till Köhler bis auf Platz drei vor.