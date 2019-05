Fußball : Dirk Gärtner führt Fußballer im Kreis 5 auch weiterhin an

Rhein-Kreis Kreistag in Nievenheim bringt keine Überraschungen.

Die Fußballer im Kreis 5 sind mit den ersten drei Jahren von Dirk Gärtner in der Regiezentrale ganz offensichtlich zufrieden. Denn auf dem Kreistag in Nievenheim bestätigten die Delegierten der rund 20.000 in 50 Vereinen organisierten Kicker den Vorsitzenden in seinem Amt.

Und nicht nur das – auch die Arbeit seiner Mannschaft wurde mit der „Vertragsverlängerung“ geadelt: Die Wiederwahlen von Herbert Schumacher (Geschäftsführer), Hans-Josef Winzen (Kassenwart) und Reinhold Dohmen (Vorsitzender Kreisfußballausschuss) fielen ebenso einstimmig aus wie die der Beisitzer Ottomar Dohmen, Brigitte Reuß-Tannigel, Norbert Schriddels und Winfried Titze. Ebenfalls das Vertrauen der Mitglieder besitzen weiterhin Yunis Duran (Vorsitzender Schiedsrichterausschuss), Aykut Bucde (Jungschiedsrichterreferent) und Reiner Schmitz (Vorsitzender Kreissportgericht). Im Gegensatz zur vorangegangenen Zusammenkunft 2016, als Gärtner seinen Vorgänger Hermann-Josef Koch nach 18 Jahren an der Spitze fast handstreichartig in den (dann selbstgewählten) Ruhestand befördert hatte, spulten die zumeist erfahrenen Funktionäre das Programm diesmal routiniert in 90 Minuten ab.