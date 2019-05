Frauenhandball : Niederlage des NHV macht Adler Haan zum Meister

Neuss Mit dem letzten Saisonspiel sagt Trainer Christian Hentschel ade.

(sit) Den Meistertitel feiern durften die Handballerinnen des Neusser HV am letzten Spieltag der Oberliga – allerdings nur als Gäste. Denn mit dem deutlichen 42:25-Erfolg (Halbzeit 19:11) machte Spitzenreiter HSG Adler Haan den Aufstieg in die Regionalliga Nordrhein klar. Im letzten Spiel von Trainer Christian Hentschel auf der Trainerbank des NHV trafen für die ergreifend chancenlosen Gäste, die bereits vor dem Anpfiff den Klassenverbleib in der Tasche hatten: Klause (6/4), Neuer (4), Sorg (4/1), Flender (3), Bemberg, Schut (beide 2), Langer, Emmerich, Kaphahn und Gotzes (alle 1).