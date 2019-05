Handball : Bayer II schließt Saison auf dem dritten Platz ab

Dormagen Trainer Frederic Rudloff kann zufrieden Bilanz ziehen.

(sit) Zum Abschluss einer starken Saison setzte sich der TSV Bayer Dormagen II in der Handball-Oberliga Mittelrhein mit 36:21 (Halbzeit 16:15) beim HSV Bocklemünd durch und schloss das Jahr damit auf dem dritten Tabellenplatz ab. Nach von technischen Fehlern und fahrigen Aktionen geprägter erster Hälfte übernahmen die Hausherren mit Wiederbeginn die Kontrolle. Und das ohne Aaron Winter (Foulspiel) und Drew Donlin (drei Zeitstrafen), die beide mit „Rot“ von der Platte mussten. Trotz ziemlich leergefegter Bank geriet der Heimsieg nicht mehr in Gefahr. Klar, dass Trainer Frederic Rudloff ganz entspannt Bilanz ziehen konnte: „Mit dem dritten Platz habe ich nicht gerechnet, schließlich konnten wir häufig nur mit wenigen Spielern trainieren und mussten immer wieder in wechselnden Formationen auflaufen. Das hat die Mannschaft in beeindruckender Manier weggesteckt.“