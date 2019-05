Handball : Die Tür zum Finale steht halb offen

Dormagen Handball: C-Jugend des TSV Bayer Dormagen setzt sich gegen den Bergischen HC mit 25:17 durch.

Mehr aber auch nicht, glaubt Peer Pütz. „Der BHC wird den Finaleinzug sicher noch nicht abschreiben. Wir brauchen in Solingen eine mindestens ebenso gut Leistung über 50 Minuten wie heute,“ sagt der Dormagener trainer mit Blick auf das Rückspiel, das am 18. Mai (Samstag) um 16 Uhr in der Solinger Klingenhalle angepfiffen wird.

Vor der für ein C-Jugendspiel erstaunlichen Kulisse von 150 Zuschauern setzte sich der Mittelrheinmeister im Duell mit dem Titelträger der Oberliga Nordrhein schnell über 6:2 auf 9:4 ab. „Die Jungs waren konzentriert und haben das umgesetzt, was wir vor dem Spiel besprochen haben,“ freute sich Pütz. Das setzte sich im zweiten Durchgang fort, in dem die Hausherren bis auf 20:12 (39.) wegzogen und diesen Acht-Tore-Vorsprung bis zum Schlusspfiff wahrten. „Damit habe ich so nicht gerechnet,“ sagte Pütz, „aber die Jungs waren heute extrem kaltschnäuzig und vor allem in der Defensive haben wir einen richtig guten Tag erwischt.“