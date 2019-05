Fußball : Peter Frymuth ist zu Gast beim Kreistag

Rhein-Kreis Auch Vorsitzender Dirk Gärtner steht zur Wiederwahl an.

(sit) In der Mensa der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule an der Marie-Schlei-Straße in Nievenheim veranstaltet der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss am Montag von 19 bis voraussichtlich 20.30 Uhr seinen ordentlichen Kreistag. „Dabei werden die Weichen für die nächsten drei Jahre gestellt“, sagt Kreisvorsitzender Dirk Gärtner, der sich zum ersten Mal zu Wiederwahl stellt. Als Gäste vor Ort sind unter anderem DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Landtagsabgeordnete Heike Troles und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.