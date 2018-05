Lokalsport: Anna Faber hat in Österreich "großen Spaß"

Anna Faber hat in Österreich "großen Spaß"

Dormagen Die für das Nationalteam berufene Dormagener Kanutin schiebt sich auf den zweiten Platz des Deutschland-Cups.

Die ganz große nervliche Anspannung ist bei Anna Faber nach der erfolgreichen Qualifikation für das U23-Nationalteam weg - und das sah man der Kanutin des WSC Bayer Dormagen auf der Saalach in Österreich deutlich an. Mit einem starken Wettkampf schob sich Faber vorerst auf den zweiten Platz des Deutschland-Cups.

"Ich konnte ganz frei loslegen, das hat großen Spaß gemacht", sagte die WSC-Paddlerin, die eine Woche zuvor erst maximal nervös und dann überglücklich war, als sie es in den Kader des Deutschen Kanuverbands schaffte. Bei den ersten beiden von vier Terminen des Deutschland-Cups zog Faber in Österreich am ersten Tag als Vierte ins A-Finale ein, wo sich sich trotz einer Torstabberührung den dritten Platz sicherte. Im zweiten Wettkampf legte sie noch eine Schippe drauf und verbesserte sich nach Rang fünf im Vorlauf im Finale deutlich um fünf Sekunden mit einem fehlerfreien, kämpferischen Lauf. Mit ihrer Zeit setzte sie sich direkt hinter Ricarda Funk, Deutschlands unangefochtener Nummer eins, auf den zweiten Platz und ließ alle anderen Topfahrerinnen weit hinter sich.