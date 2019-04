Kanu : Faber und Konrad liegen sehr gut im Rennen

Dormagen Der Kampf um die Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio, wo für die Slalomkanuten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) im Kajak und Canadier bei Frauen und Männern jeweils nur ein Boot startberechtigt sein wird, ist seit dem vergangenen Wochenende mit den ersten Qualifikationsrennen im Kanupark Markkleeberg voll entbrannt.

Mittendrin Anna Faber. Für die in Augsburg lebende und trainierende Athletin des WSC Bayer Dormagen ging es im Wettstreit mit der deutschen Elite allerdings vorrangig darum, sich eine gute Ausgangsposition für einen Platz in der Kajak-Nationalmannschaft zu verschaffen. Und das gelang der 23-Jährigen, die vor einem Monat den Weltcup-Auftakt an gleicher Stelle auf Rang drei beendet hatte, mit fünften Plätzen an beiden Wettkampftagen. Sie setzte dabei in der Leistungsklasse gleich am ersten Tag eine Duftmarke, musste im Halbfinale nur Deutschlands Topfahrerin Ricarda Funke (KSV Bad Kreuznach) den Vortritt lassen. Im Finale der besten Acht fiel sie nach zwei Torberührungen noch vom zweiten auf den fünften Platz zurück. Ganz ähnlich erging es der ehemaligen Schülerin des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums in Dormagen am Tag darauf. Diesmal büßte sie im Finale als Fünfte zwei Plätze ein. Trotzdem liegt sie als Gesamtdritte gut im Rennen, denn die drei Topplatzierten sind für den DKV international im Einsatz. Saison-Höhepunkt sind die Weltmeisterschaften im spanischen La Seu de Urgel vom 25. bis 29. September.