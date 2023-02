2. Handball-Bundesliga Dormagen schließt die Hinrunde ab

Der gegenläufige Trend bestätigte sich dann in den ersten Wochen des neuen Jahres. Nach dem überraschenden Abschied des in Großwallstadt überaus beliebten Igor Vori Mitte Januar aus persönlichen Gründen übernahm der Ukrainer Vyacheslav Lochmann das Traineramt, erlebte mit seiner Mannschaft voriges Wochenende aber ausgerechnet beim schon etwas abgeschlagenen Schlusslicht Wölfe Würzburg angesichts der 27:32-Niederlage den denkbar schlechtesten Jahresstart. Die Dormagener rappelten sich dagegen nach der (für die Tabelle unbedeutenden) Niederlage im vorgezogenen Rückspiel gegen Zaprozhye trotz riesiger Personalprobleme auf und fuhren am Freitagabend einem enorm wichtigen Auswärtssieg beim HC Empor Rostock ein, der sie letztlich sogar an den Großwallstädtern vorbeiziehen ließ. Klar, dass sich Matthias Flohr schon das Video der jüngsten TVG-Schlappe zu Gemüte geführt hat. Doch auch wenn er dort eine Mannschaft sah, „die kein gutes Spiel gemacht hat und sich hat verunsichern lassen“, hat er eine klare Botschaft für seine Spieler: „Wir sollten mit einem starken Großwallstadt rechnen, das mit Sicherheit etwas gutmachen will, und uns nicht in Sicherheit wiegen.“ Die Spielanlage mit einer 6:0- oder 5:1-Deckung in der Abwehr sei unter dem neuen Coach gleichgeblieben, vorne sorgen die Rückraumschützen Finn Wüllenweber und Adrian Kammlodt sowie der wendige Frieder Bandlow unterstützt von Mittelmann Mario Stark für Gefahr. Ein steter Unruheherd kann auch Linksaußen Florian Eisenträger sein. Probleme haben die Gäste allerdings auf der Torhüterposition, wo in Routinier Jan-Steffen Minerva und Youngster Julian Ohm aktuell zwei Fachkräfte verletzt ausfallen.