2. Handball-Bundesliga Unglücklicher kann man eigentlich kaum verlieren

Als Matti Flohr 30 Sekunden vor Schluss eine Auszeit nahm, lagen seine Jungs weiterhin nur mit einem Tor zurück. Dass der TSV danach in der verbleibenden Spielzeit keinen Ball mehr aufs gegnerische Tor brachte – der freilich ungenügend in Position gebrachte Sören Steinhaus wurde von der Abwehr entweder vor dem Wurf festgemacht oder geblockt –, legte Peter Strosack, der fünf Jahre das Trikot der Nettelstedter getragen hatte, seinen zum großen Teil noch unerfahrene Teamkollegen allerdings nicht zur Last. Mit Blick auf die drei zuvor auch von ihm ausgelassenen hundertprozentigen Chancen stellte er selbstkritisch fest: „Wenn ich heute einen Treffer mehr mache, holen wir hier zumindest einen Punkt. Und den hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt.“ Und Flohr bilanzierte: „Es war eine brutale Schlacht zwei sehr guter Abwehrreihen. Dass der TuS seit Jahren eine starke Defensive hat, ist bekannt. Aber auch meiner Mannschaft muss ich in dieser Hinsicht großen Respekt zollen. Das Spiel müssen wir jetzt aus den Köpfen bekommen und ab morgen den Fokus voll auf das Essen-Spiel am Dienstag richten.“