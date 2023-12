2. Handball-Bundesliga Derby-Klassiker am zweiten Weihnachtstag in Dormagen

So torreich wie zuletzt ging es nicht immer zu zwischen den Kontrahenten. Im ersten Aufeinandertreffen am 10. Oktober 1987 warfen die Dormagener in 60 Minuten genau so viele Tore wie im letzten Heimspiel in der ersten Halbzeit, nämlich 18. Weil die Essener aber nur 16 Treffer zustande brachten, reichte es trotzdem zum Sieg – dem allersten überhaupt in Bayers Bundesliga-Geschichte. Der kam einer Sensation gleich, hatte der Aufsteiger in den voraufgegangenen fünf Partien doch erst einen Zähler (16:16 beim OSC Dortmund) ergattert – und die Essener kamen als amtierendet Deutscher Meister in die zum Bersten gefüllte, allerdings offiziell auch nur 1449 Zuschauer fassende „Schweinehalle“ an der Konrad-Adenauer-Straße gereist.