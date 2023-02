2. Basketball-Bundesliga Schon wieder ein Schockmoment

Dass der in der zweiten Saison in Folge von längst beängstigenden Personalproblemen ausgeknockte Basketball-Zweitligist zum siebten Mal hintereinander leer ausgehen würde, hatte sich schon mit Blick auf die Aufstellung des Neulings angedeutet. Wie im Hinspiel durfte Trainerin Lejla Bejtic auf Unterstützung aus der Erstliga-Truppe bauen. Zum Vergleich: Bei den Tigers stand Iva Banozic für insgesamt 22:44 Minuten auf dem Parkett, obwohl die Schwere ihrer vor zwei Wochen in Opladen zugezogenen Fußblessur weiterhin nicht abschließend diagnostiziert ist. Trotzdem unterstützte sie Kim Franke und die wiederum (zu) unauffällige Danie Shafer im Aufbau. Zudem krönte sie mit einem Treffer von jenseits der Drei-Punkte-Linie zum 60:60 (31. Minute) einen von der auch im zweiten Spiel famosen LaShayla Wright (28 Punkte/10 Rebounds) mit dem 45:60 (25.) initiierten 17:0-Lauf der Gäste.