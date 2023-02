Handball-Regionalliga TV Korschenbroich nur zu Beginn mit Problemen

Der hatte am Tag nach dem Derbysieg unter der Woche in Neuss wissen lassen, dass er sich nicht bewegen könne. Da sich sein Zustand bis Samstag nicht änderte, rief Trainer Gilbert Lansen Philipp Schneider an, der dann auch aushalf. In der Schlussphase sorgte er für Entlastung. Wie bereits in Neuss erwischten die Gäste aber zunächst einen eher holprigen Start. Gewohnt stark war die Offensive, doch im Abschluss fehlte dann doch die letzte Konzentration, was fünf Fehlwürfe zur Folge hatte. In der Abwehr wurden die Räume zu früh geöffnet und die dadurch entstandenen Lücken wussten die Hausherren zu nutzen. Gleich in den ersten Minuten parierte der TVK-Torhüter Mika Schoolmeesters glänzend, bekam dann aber keinen Finger mehr an den Ball und wurde nach 15 Minuten durch Felix Krüger ersetzt. Der Wechsel zahlte sich prompt aus. Urplötzlich wurden die Aktionen in der Deckung griffiger und im Angriff wurden die Chancen auch konsequent genutzt. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts änderte Weiden seine taktische Marschroute und brachte im Angriff einen siebten Feldspieler.