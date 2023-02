Rudern DM-Titel für Neusser RV auf dem Ergometer

Bei den leichten B-Juniorinnen gingen Melina Reinke und Anna Klein für den NRV an den Start, wobei Klein ihr erstes Ergometerrennen überhaupt bestritt. 1000 Meter konnte sie ihr angestrebtes Tempo halten. Am Schluss fehlte es ihr noch etwas an Substanz, so dass sie als 20. nicht ins Finale einziehen konnte. Reinke konnte zwar aus gesundheitlichen Gründen zuletzt nicht voll trainieren, ging aber die 1500 Meter an. Mit ihrer schon größeren Erfahrung gelang es ihr, ein Tempo anzugehen, dass sie auch bis zum Schluss durchfahren konnte und schaffte mit der zehntbesten Vorlaufzeit von 6:03,8 Minuten noch den Einzug ins Finale. Dort konnte sie ihre Zeit sogar noch einmal auf 6:01,3 Minuten verbessern, was ihr den achten Platz einbrachte. Bei den Jungen gab es keine Vorläufe, so dass Quirin Veiser vom NRV direkt ins Finale mit 17 Teilnehmern startete. Der Neusser ging das Rennen zwar etwas zu schnell an, behauptete sich aber im Mittelfeld. Am Ende landete er auf dem neunten Platz, nur acht Zehntelsekunden hinter dem Wittener Johannes Thill.