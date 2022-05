TSV Bayer Dormagen : Nicht aufhalten mit Rechenspielen

Meinung Dormagen Klar, der TSV Bayer Dormagen hat jüngst daheim gegen die Eulen Ludwigshafen und am Samstag beim TV Hüttenberg Punkte liegen lassen, die in der Endabrechnung fehlen könnten. Genauso könnte sich aber auch herausstellen, dass der Zähler aus Hüttenberg genau der ist, der die Rettung bringt.

Mit solchen Gedanken- und Rechenspielen sollten sich Dormagener Handballer in dieser entscheidenden Phase der Saison allerdings nicht aufhalten. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Unentschieden ist nach der Niederlage gegen Gummersbach, dass der Aufwärtstrend anhält, dass auch gegen Topteams etwas geht. Bei noch sechs ausstehenden Partien ist es also alles andere als unrealistisch, die noch nötigen Punkte einzusammeln. Aber nur, wenn das Team es schafft, mit derselben Leidenschaft, derselben Entschlossenheit, derselben Abgeklärtheit und derselben mannschaftlichen Geschlossenheit zu spielen wie zuletzt. Nächster Anlauf in Hagen. David Beineke