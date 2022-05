Säbelfechten : Dormagen weiß den Heimvorteil zu nutzen

Dormagen TSV Bayer Dormagen sichert sich bei den Deutschen Meisterschaften am Höhenberg 18 Startplätze für „Die Finals“ im Säbelfechten in Berlin.

Bei den am Höhenberg ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Säbelfechten blieben große Überraschungen aus. Gut für Gastgeber TSV Bayer Dormagen, für den Fechtkoordinator Olaf Kawald mit Blick auf das mit Spannung erwartete Multisportevent „Die Finals“ vom 23. bis 26. Juni in Berlin gelassen feststellte: „Mit zehn Startern bei den Herren und acht Starterinnen bei den Damen rechnen wir uns natürlich gute Chancen auf die ein oder andere Medaille aus.“

Neben dem am Nummer eins gesetzen Matyas Szabo, der in der K-o.-Runde seinen Vereinskameraden Philipp Methner bezwang und es damit nun mit Simon Rapp von der TSG Eislingen zu tun bekommt, konnten sich bei den Herren auch Leon Schlaffer, Benno Schneider, Max Müller, Bas Wennemar, Lorenz Kempf, Luis Bonah, Valentin Meka, Eric Seefeld und Raoul Bonah für das Tunier der besten 16 qualifizieren. Damit stellt der TSV in Berlin zehn der 16 Teilnehmer. Bei den Frauen lösten Larissa Eifler, Sina Neumann, Lea Krüger, Felice Herbon, Judith Kusian, Liska Derkum, Anna Limbach, der beim Kurzcomeback nach dreimonatiger Babypause dank ihrer guten Ranglistenplatzierung ein Sieg für die Fahrkarte zur DM reichte, und die erst 15-jährige Marisa Kurzawa das Ticket fürs Achtelfinale. Damit kommt an der Spree das halbe Teilnehmerinnenfeld aus Dormagen.