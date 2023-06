2. Handball-Bundesliga Dormagen geht in Nordhorn baden

„Nun haben wir doch noch eine Klatsche in dieser Saison erwischt“, meinte Matthias Flohr nach der Partie gegen einen Gegner, gegen den die Dormagener zuletzt eine positive Bilanz hatten erspielen können. Drei Siege und Unentschieden standen aus den jüngsten drei Spielen zu Buche. Dass seine Mannschaft dieses Mal chancenlos war, führte er einerseits auf die Qualität der Nordhorner zurück, die lange im Rennen um einen Aufstiegsplatz waren und mit der Motivation angetreten waren, sich vor über 2000 Zuschauern im letzten Saisonspiel ordentlich von ihren Fans zu verabschieden, andererseits sah er auch seine Jungs mit in der Verantwortung: „Bei uns war sicher nicht die letzte Überzeugung wie zuletzt gegen TuSEM Essen vorhanden.“ Das war vom Start weg zu beobachten. Die ohne den kurzfristig ausgefallenen Mislav Grgic angetretenen Dormagener ließen in der Anfangsphase mehrere Möglichkeiten liegen, so dass HSG-Keeper Bart Ravensberger nach sechs Minuten schon auf vier Paraden kam und die Gastgeber kurz darauf durch Alexander Terwolbeck auf 4:0 (7.) davonzogen. Zwar konnte Aron Seesing direkt im Anschluss durch eine schnelle Mitte und einen Tempogegenstoß auf 2:4 verkürzen, doch schon nach zehn Minuten nahm Matthias Flohr eine Auszeit, um beim Stand von 2:5 erste Korrekturen vorzunehmen. Das trug allerdings keine Früchte. Gegen die körperlich sehr starke und massive Abwehr der Gastgeber fanden die Dormagener nur selten Lösungen. Auffällig: Der noch junge Florian Träger, dem Flohr mit Blick auf nächste Saison von Beginn an viel Spielzeit einräumte, tat sich auf Halbrechts extrem schwer, seinen Rhythmus zu finden. Bei allem Potenzial hat er noch viel Arbeit vor sich, um dem TSV auf dieser wichtigen Position helfen zu können.