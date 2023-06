39. Neusser Sommernachtslauf Laufcommunity feiert sich und den Sport

Wow! Das Comeback im Vorjahr nach der vermaledeiten Corona-Krise mit den Ausfällen 2020 und 2021 hatte schon Maßstäbe gesetzt, aber am Samstag setzte der Neusser Sommernachtslauf noch eins drauf. Okay, ein neuer Rekord ist es jetzt doch nicht gewordem, doch die insgesamt 3677 Läufer und Läuferinnen im Ziel – die Bestmarke steht seit 2013 bei 4009 Finishern – boten den rund 15.000 Schaulistigen an der Strecke mit ihren Leistungen, aber auch mit ihre Freude an der Bewegung die perfekte Bühne für einen wunderschönen Abend.