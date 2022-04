Fußball-Bezirksliga : Mentalitätsproblem bei der Novesia

Gabriel Bittencourt ist Trainer bei der DJK Novesia. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Der Neusser Abstiegskandidat in der Fußball-Bezirksliga war letztlich chancenlos gegen Hösel. Rommerskirchen überraschte daheim gegen die DJK Gnadental.

Während die SG Rommerskirchen-Gilbach in der Fußball-Bezirksliga wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte, gingen Uedesheim und Novesia leer aus.

VfL Jüchen-Garzweiler – SV Uedesheim 3:0 (2:0). Der VfL Jüchen bleibt in der Rückrunde weiterhin ohne Punktverlust. Dennoch gehörte die erste Großchance der Partie den Gästen aus Neuss, die den Ball jedoch nicht über die Linie bringen konnten. Im direkten Gegenzug brachte Erik Pöhler (32.) den VfL in Führung, Fatlum Ahmeti (35.) erhöhte wenig später auf 2:0. „Wir hatten immer wieder die Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden, aber uns fehlte die Effizienz und daher hat sich Jüchen den Sieg auch verdient“, sagte Timm Oppermann, Co-Trainer des SVÜ. Auch in der zweiten Hälfte blieb der VfL die effizientere Mannschaft und erhöhte durch Jan Schuchardt (49.) auf 3:0. „Wir haben ordentlich gespielt, geglänzt hat aber keiner. Wir haben nicht mit voller Intensität agiert, da unser Kader klein und der Spielplan eng ist“, sagte VfL-Trainer Marcel Winkens. Trotz des deutlichen Ergebnisses machte Timm Oppermann seinem Team keinen Vorwurf, obwohl die mangelhafte Chancenverwertung zu einem Dauerproblem des SVÜ zu werden droht.

SG Rommerskirchen-Gilbach – DJK Gnadental 1:0 (1:0). Im Nachholspiel unter der Woche kassierte die SG eine bittere 2:5-Niederlage gegen den TV Kalkum, umso überraschender kam der Sieg gegen den Tabellenfünften. „Ich muss ein sehr großes Lob an die Mannschaft aussprechen, die heute die richtige Antwort auf das Kalkum-Spiel gefunden hat.“ Bereits in der 16. Minute erzielte Meikel Kupper die 1:0- Führung. Der Gnadentaler-Ausgleich wurde wegen eines vermeidlichen Offensivfouls aberkannt, eine Entscheidung, die DJK-Trainer Stefan Pennarz nicht nachvollziehen konnte: „Zwei Rommerskirchener rennen sich gegenseitig um und der Schiedsrichter pfeift ab, auch unser Gegner hat über die Entscheidung gelacht“, erklärte er, dennoch gestand er ein, dass seine Mannschaft den Punktgewinn in diesem Spiel nicht verdient gehabt hätte.

TSV Bayer Dormagen – Lohausener SV 2:2 (1:1). Der TSV kann sich nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder über einen Punktgewinn freuen. Den besseren Start erwischten jedoch die Gäste und gingen durch Albert Große-Ophoff mit 1:0 in Führung. Bek Osaj (25.) brauchte aber nicht lange für die passende Antwort und glich aus. In der zweiten Hälfte konnte Dominik Dobras (50.) dann sogar den Führungstreffer für Dormagen erzielen. Bayer blieb am Drücker und vergab mehrfach die Entscheidung. Letztlich wurde Bayer für seine Chancenverwertung bestraft, Michael Behlau (71.) traf per Strafstoß zum Ausgleich. „Wir haben heute wieder eine Steigerung gezeigt, umso ärgerlicher war es, dass wir die drei Punkte nicht holen konnten“, sagte TSV-Coach Frank Lambertz.