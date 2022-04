Statistik in Rommerskirchen : Gemeinde knackt 14.000-Einwohner-Marke

Rommerskirchen Die Gemeinde wächst weiter, auch dank diverser Neubaugebiete. Bis wie in Jüchen Stadtrechte infrage kommen, fehlen aber immer noch 6000 Einwohner.

Seinen Ausdruck findet das in diversen Neubaugebieten wie zum Beispiel am Rommerskirchener Bahnhof oder künftig in Widdeshoven Im Kamp und an der Bergheimer Straße in Gill. Bis es wie in Jüchen zu den Stadtrechten reicht, muss die Gemeinde freilich noch weiter zulegen und wachsen. Denn erst mit mindestens 20.000 Einwohnern käme das Stadtrecht überhaupt in Frage.