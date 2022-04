Handball : A-Jugend des TSV stehen im DM-Viertelfinale

Dormagen Nach dem 34:32 in Dormagen gewinnen die Schützlinge von Trainer David Röhrig auch das Rückspiel in Potsdam mit 29:27. Nächster Gegner sind die Rhein-Neckar Löwen.

Eine Woche nach dem knappen 34:32-Erfolg der Dormagener auf heimischem Geläuf verlangte Potsdam dem Vizemeister auch im vor 120 Zuschauern in der Ballspielhalle Luftschiffhafen ausgetragenen Rückspiel kämpferisch alles ab. TSV-Coach David Röhrig zeigte sich voller Respekt vor „dem jüngeren Jahrgang der Potsdamer.“ Letztlich sei er „mega happy“ über das Weiterkommen. Er hatte sich mit seinen Schützlinge in der Trainingswoche intensiv mit der 6:0-Abwehr beschäftigt, „da haperte es im Hinspiel nämlich.“ Prompt lief über lange Phasen in der ersten Hälfte deutlich besser, die konzentriert zu Werke gehenden Gäste hatten Potsdam oft am Rande des Zeitspiels.