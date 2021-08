Skaterhockey : Dezimierte Eagles unterliegen zum Start in Augsburg

Kaarst Nach der ewig langen Anreise fehlte den angeschlagenen Adlern bei der 6:8-Niederlage in der Fuggerstadt am Ende die Kraft fürs Comeback.

(sit) Zwei Personalien lieferten einen Hinweis darauf, warum die Crash Eagles Kaarst zum Auftakt der verkürzten Bundesliga-Spielzeit im Skaterhockey beim heimstarken TV Augsburg mit 6:8 (1:2, 2:4, 3:2) verloren: Der verletzte Torjäger Thimo Dietrich hatte die 566 Kilometer lange Anfahrt zwar auf sich genommen, was für einen bemerkenswerten Teamspirit spricht, konnte seine Mannschaft aber von der Bande aus nur als Ratgeber unterstützen. Und das Tor hütete der erst 16 Jahre alte Debütant Max Drücker. Zwar stand er seinem Gegenüber Markus Matula im Augsburger Kasten in nichts nach, doch sein Einsatz dokumentierte die gravierenden Probleme des Deutschen Vizemeisters, der in der Fuggerstadt nur mit elf Feldspielern und zwei blutjungen Schlussleuten angetreten war. Trotzdem waren die Gäste ein harter Gegner, gingen in Überzahl durch den von Moritz Otten eingesetzten Felix Wuschech sogar in Führung. Aber Felix Vogt traf im Doppelpack und im zweiten Drittel hatten die Adler den Treffern von Valentin Hübl (3) und Max Maurer durch Moritz Otten nur zwei eigene Tore entgegenzustellen. Erst der letzte Abschnitt gehörte den Adlern, die sich nach Tim Dohmens Anschlusstreffer zum 4:6 auch nicht von Stefan Gläsels 7:4 stoppen ließen. André Ehlert und Nils Lingscheidt verkürzten auf 6:7. Dass es zur Wende dann doch nicht mehr reichte, machte der Vorsitzende Georg Otten auch an der langen Anreise fest. „Uns fehlte letztlich die Kraft, um noch mal zurückzuschlagen.“ Auszusetzen hatte er am Auftritt der arg dezimierten Mannschaft nichts. „Leistung und Einstellung waren absolut in Ordnung.“ Leichter wird es auch am kommenden Wochenende nicht: Am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) wartet in Bocklemünd der stets unbequeme HC Köln-West Rheinos auf die Eagles, am Sonntag (15 Uhr) geht es in der Kaarster Stadtparkhalle gegen die starken Skating Bears des Crefelder SC.