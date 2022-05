Skaterhockey-Bundesliga : Eagles wollen ihren Lauf fortsetzen

Dominick Thum trifft mit den Crash Eagles am Wochenende auf die Duisburg Ducks und auf Unitas Berlin. Foto: Crash Eagles

Kaarst Nach einer Siegesserie steht der Skaterhockey-Bundesligist aus Kaarst vor einem Doppelspieltag. Gute Nachriten gibt‘s wieder vom erfolgsverwöhnten Nachwuchs.

Nach einem spielfreien Wochenende müssen die Crash Eagles Kaarst in der Skaterhockey-Bundesliga dieses Mal gleich doppelt ran. Am Samstag steht eine schwere Aufgabe bei den Duisburg Ducks in der frisch renovierten Halle Süd auf dem Programm, tags darauf ist die Mannschaft von Trainer Marcus Drücker dann in heimischer Halle klarer Favorit gegen Unitas Berlin.

Mit den Ducks verbinden die Kaarster unangenehme Erinnerungen an den Saisonauftakt, damals gab‘s eine 6:9-Heimniederlage. Seinerzeit fehlten allerdings auf beiden Seiten Leistungsträger und Kaarst kam damit offenbar schlechter zurecht. Mittlerweile agieren die Adler regelmäßig mit einem gut sortierten Kader und haben eine Serie von sechs Siegen aufzuweisen (fünfmal in der Liga und einmal im Pokal). Dennoch wartet in Duisburg eine unangenehme Aufgabe, auch wenn die Ducks zuletzt mit drei Niederlagen ein kleines Tal durchschreiten. Ein kleiner Vorteil für Kaarst könnte sein, dass auch die Mannschaft von Coach Sven Fydrich doppelt ran muss und bereits am Freitagabend gegen die Düsseldorf Rams spielt. Vielleicht ein kleiner Vorteil für Kaarst.

Am Sonntag erwarten die Crash Eagles dann den Aufsteiger Unitas Berlin, der am Vorabend bereits in Krefeld spielt. Die Hauptstädter stehen aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz und haben erst einen Punkt eingefahren. „Dennoch werden wir die Gäste von der Spree nicht unterschätzen, allerdings sind bei unserer Heimstärke drei Punkte das klare Ziel“, meint Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Mit dabei ist wieder Goalie Daniel „Taylor“ Schneider, der seinem Team die notwendige Sicherheit geben dürfte.