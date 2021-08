Fußball : Holzheim schwebt auf Wolke sieben

Packende Duelle gab es im Spiel zwischen dem SC Kapellen und Viersen mehr als genug. Hier stemmt sich Adnan Aoudou SCK-Angreifer Nils Mäker (l.) entgegen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Die HSG lässt es am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga mit dem 6:2-Sieg in Süchteln mächtig krachen. Kapellen vergibt beim 2:3 gegen Viersen zu viele Torchancen, Teutonia Kleinenbroich macht bei 2:6-Heimpleite zu viele Fehler.

Nur einen, dafür strahlenden Sieg brachten die drei Vertreter des Rhein-Kreises Neuss in der Fußball-Landesliga zustande.

SC Kapellen – 1. FC Viersen 2:3 (0:2). Womöglich hat im Jupp-Breuer-Stadion schon der kommende Meister vorgespielt. Denn obwohl die klug zusammengestellte Mannschaft von Trainer Kemal Kuc erstaunlich viele Torchancen der jungen Gastgeber zuließ, beeindruckte Viersen in der ersten Stunde mit einer spielerisch und taktisch reifen Leistung. Und nutzte dazu früh die vom SCK angebotenen Gelegenheiten: Branimir Galic traf im 1:1-Duell mit Kapellens herausgestürztem Keeper Patrik „Paco“ Pesch zum 1:0 (3.), der im Strafraum sträflich ungedeckte Tayfun Yilmaz zauberte die Kugel aus dem Stand zum 2:0 (16.) in den Winkel. Bis zur Halbzeitpause hätte es auch gut und gerne 4:4 stehen können, wobei sich vor allem der ohne den angeschlagenen Goalgetter Alexander Hauptmann angetretene SCK im Auslassen bester Einschussmöglichkeiten förmlich überbot. Pablo Ramm gleich dreimal und auch Can Yücel tauchten gefährlich vor dem Viersener Gehäuse auf und hätten dabei unbedingt treffen müssen. Taten sie indes nicht. Und so schien die Partie nach Galic’ zweitem Treffer zum 3:0 (50.) gelaufen. Es spricht für die SCK-Bubis, dass sie in ihrem Elan trotzdem nie nachließen. Marco Heierman gelang in der 67. Minute mit dem 1:3 das längst überfällige erste Erfolgserlebnis, in der Schlussphase machte Robert Wilschrey das Match nach einem Foul im Strafraum an Julian Garcia Ramon mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum 2:3 (82.) wieder scharf. „Und wir hätten sogar noch das 3:3 machen müssen“, fand Trainer Björn Feldberg, der „ein Spiel auf Augenhöhe“ gesehen hatte, „in dem wir uns alle drei Treffer selber reinhauen, weil wir es zu schön machen wollen statt die Situation einfach zu klären.““

Info Beste Werbung für das Derby HSG gegen SCK Sonntag, 5. September Holzheimer SG – SC Kapellen Anstoß 15 Uhr Ort Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße Bislang letztes direktes Duell 26. Februar 2020: SC Kapellen – Holzheimer SG 0:3

ASV Süchteln – Holzheimer SG 2:6 (0:3). Nach dem Fußballfest am Freitagabend an der Hindenburgstraße ersparte sich HSG-Trainer Hamid Derakhshan den Versuch, nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Noch am Sonntagmorgen beim türkischen Frühstück in Düsseldorf geriet seine Analyse zu einer einzigen Lobeshymne: „Die Jungs waren über 80 Minuten sehr konzentriert. Unfassbar fokussiert. Tunnelblick. Süchteln hat nicht viele Schwächen, aber unser Matchplan ist zu 100 Prozent aufgegangen. Darüber hinaus hat die Mannschaft ganz viel Leidenschaft aufs Spielfeld gebracht. Wahnsinn, damit hatte tatsächlich keiner so richtig gerechnet.“ Dazu war im Gegensatz zur 1:3-Heimniederlage zum Auftakt gegen Vohwinkel diesmal das Matchglück aufseiten der Gäste, denn kurz nach Baran Bals Führungstreffer (13.) ließ Süchteln eine vorzügliche Chance zum 1:1 aus. Noch vor dem Seitenwechsel verwandelte Tom Nilgen nach Foul an Marcus Buchen, der im ersten Spiel vom Punkt gescheitert war, einen Elfmeter zum 2:0 (32.), wiederum Bal erhöhte auf 3:0 (41.). Den von Derakhshan in der Kabine erteilten Auftrag, „gerade in den ersten Minuten nach Wiederbeginn hellwach zu sein“, setzten seine wie im Rausch auftrumpfenden Schützlinge in überzeugender Manier um: Für seinen lupenreinen Hattrick bis zum 6:0 (61.) benötigte Yannick Joosten kaum mehr als zehn Minuten. Der Sahnetag des 23-Jährigen stand indes stellvertretend für die famose Leistung der gesamten Mannschaft, „die komplett überzeugt hat“, so der Trainer stolz. Daran vermochten auch die späten Gegentore von Tobias Busch (86.) und Claudius Mackes (88.) nichts zu ändern. Und mit Blick aufs Derby am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) vor heimischem Publikum gegen Kapellen schloss Derakhshan: „Darauf freuen wir uns. Das wird ein tolles Spiel.“