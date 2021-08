Fußball-Bezirksliga : Jüchen gewinnt in Wevelinghoven

Jüchen gewinnt in Wevelinghoven

Rhein-Kreis Die Bezirksliga-Kicker aus Jüchen setzten sich bei der Saisonpremiere des BVW mit 4:2 durch. Auch Gnadental, Rommerskirchen und Dormagen holten Siege.

Auch der zweite Spieltag in der Fußball-Bezirksliga verlief für die heimischen Teams überwiegend erfolgreich.

DSC 99 – SG Rommerskirchen/Gilbach 1:3 (0:0). Die Begegnung nahm erst spät so richtig Fahrt auf. Nach einer torlosen ersten Hälfte auf Augenhöhe erwischten die Düsseldorfer den besseren Start in den zweiten Durchgang und gingen 1:0 in Führung. Die Mannschaft von Trainer Kevin Hahn gab sich jedoch nicht geschlagen und drehte innerhalb weniger Minuten durch die Treffer von Meikel Kupper (71.) und Jan Schuhmacher (74.) die Partie. Den Schlusspunkt setzte Dario Russo (88.) mit dem 3:1. „Wir haben gegen einen starken Gegner einen guten Willen gezeigt“, sagte Hahn.