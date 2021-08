Weltmeisterschaft in Budapest : Gold und Silber für Voltigierer

Budapest Janika Derks und Johannes Kay holen sich bei den Weltmeisterschaften in Budapest den Titel im Pas-de-Deux. Im Einzel kommt die Dormagenerin auf den zweiten Platz.

Die Spitzen-Athleten vom RSV Neuss-Grimlinghausen sicherten sich beim Finale im Pas-de-Deux am Samstag die souveräne Goldmedaille mit ihrem Pferd Humphrey Bogart OLD – longiert von Nina Vorberg. Das Paar kam in der Endabrechnung auf 8,936 Punkte und holte damit den Titel vor den Kölnern Chiara Congia und Justin van Gerven (8,646) sowie den Amerikanern Daniel Janes und Haley Smith (8,469). Beim gestrigen Finale in der Damenkonkurrenz schaffte Derks dann mit einer sehr guten Kürleistung (8,908) noch den Sprung auf Platz zwei in der Endabrechnung. Die Silbermedaille gewann sie gemeinsam mit ihrem Vierbeiner Dark Beluga sowie Longenführerin Barbara Rosiny. Das Trio kam auf insgesamt 8,655 Zähler. Der Titel ging an die Österreicherin Jasmin Lindner, die nach vier Durchgängen in der „National Riding Hall“ bei insgesamt 8,759 Punkten stand. Rang drei ging an Eva Nagiller (8,578), ebenfalls aus Österreich. Den Titel im Mannschaftswettbewerb gewann die Gruppe Fredenbeck, die Deutschland erstmals auf einem Championat vertrat. Den Titel bei den Herren sicherte sich der Franzose Lambert Leclezio.