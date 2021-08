Fußball : Weisweiler-Elf lockt 1000 Zuschauer nach Vorst

Vorst Großer Bahnhof im Sportpark Vorst: Anlässlich der Feierlichkeiten der Sportfreunde zum 75-jährigen Bestehen stellte sich die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach mit einer starken Besetzung vor. Entsprechend klar fiel die Niederlage der SF-Oldies aus.

Dass der Sportpark Vorst 1000 Zuschauer gesehen hat, dürfte schon ziemlich lange her sein. Dass es am vergangenen Samstag mal wieder so weit war, lag zu einem großen Teil daran, dass die Weisweiler-Elf als Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach anlässlich des 75-jährigen Bestehens der SF Vorst angekündigt hatte, mit einem überaus attraktiven Kader anzureisen. Und die Borussen hielten Wort: In der Startelf bot Trainer Herbert Laumen große Namen wie Claus Reitmaier, Thomas Kastenmeier, Peter Wynhoff, Karlheinz Pflipsen und Chiquinho auf. Mindestens genauso prominent sind Filip Daems, Eugen Polanski und Mike Hanke, wobei deren Karriereende noch gar nicht so lange zurückliegt, entsprechend fit sind sie noch.