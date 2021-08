Fußball : Verdiente „ultimative Lobhudelei“

Schon vier Treffer in dieser Saison: Yannick Joosten. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Holzheim Stürmer Yannick Joosten gelingt für die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG beim 6:2-Erfolg in Süchteln ein lupenreiner Hattrick.

In der WDR-Show „Zimmer frei“ ließen Götz Alsmann und Christine Westermann ihre Gäste stets mit der ultimativen Lobhudelei adeln. Eine Disziplin, die auch Hamid Derakhshan aus dem Effeff beherrscht. Spricht der Trainer des Fußball-Landesligisten Holzheimer SG über seinen Stürmer Yannick Joosten, hört sich das so an: „Er ist enorm ehrgeizig, arbeitet hart an sich, macht sich aber auch immer Gedanken, wie wir als Mannschaft besser werden können. Er identifiziert sich voll mit dem Verein. Kurzgesagt: Yannick gehört zu den Besten der Liga, ist ein Spieler, auf den ein Trainer stolz ist.“

Und der 23-Jährige liefert, hat in den ersten beiden Spielen dieser Saison bereits vier Mal getroffen. Beim beeindruckenden 6:2-Erfolg am vergangenen Freitag in Süchteln benötigte er in der zweiten Hälfte kaum mehr als zehn Minuten für einen lupenreinen Hattrick, legte seinem Teamkollegen Baran Bal zudem die Tore zum 1:0 und 3:0 auf. Ein Traumstart, der ihn selber überrascht, „denn eigentlich komme ich immer schwer in eine Saison rein“, gibt er zu. Dass der flexibel einsetzbare Vollblutfußballer, dessen Vater Piet Joosten in der Saison 1993/94 mit dem SC Grimlinghausen unter dem 2020 verstorbenen Trainer Joachim Fuchs in die Bezirksliga aufgestiegen war, leistungsmäßig gerade durch die Decke geht, ist wohl auch das Ergebnis einer intensiven Vorbereitung. „Ich habe mich in der langen Pause körperlich verbessert, bin stabiler geworden.“ Zwar ist der 1,90 Meter große Torjäger, der im Nachwuchs des SC Grimlinghausen, der SVG Weißenberg und der SG Unterrath (Niederrheinliga) auf fast jeder Position zum Einsatz gekommen war, im Spiel ohnehin kaum zu übersehen, doch seit dem Abgang seines kongenialen Sturmpartners Maurice Girke (DJK Gnadental) trägt er noch mehr Verantwortung.

Dazu passt auch sein neuer Job als stellvertretender Spielführer an der Seite von Capitano Pascal „Calli“ Schneider. Der ist im Übrigen nicht nur Team-, sondern auch Arbeitskollege bei Schindler in Neuss. Im Februar hat der Industriekaufmann beim weltweit operierenden Spezialisten für Aufzüge und Fahrtreppen mit Hauptsitz Berlin an der Europäischen Fachhochschule Rhein/Erft in Neuss sein Duales Studium „General Management“ beendet, durchläuft im Unternehmen gerade ein Traineeprogramm.