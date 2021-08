Sitzvolleyballer aus Grevenbroich : Zwei Pleiten bei Paralympics trotz guter Leistungen

Rhein-Kreis Die deutschen Sitzvolleyballer mit dem gebürtigen Grevenbroicher Lukas Schiwy können bei den Paralympics in Tokio trotzdem noch das Halbfinale erreichen.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, auch bei Lukas Schiwy. Der gebürtige Grevenbroicher, der in Kaarst aufgewachsen ist und in Neuss sein Abitur gemacht hat, hat zwar bei den Paralympics in Tokio mit der deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft ergebnistechnisch einen schlechten Start hingelegt. Doch den Glauben an den Sprung ins Halbfinale will er trotz der Niederlagen am Samstag gegen den Iran und am Montag gegen China nicht aufgeben. Dazu muss am Dienstag (7 Uhr deutscher Zeit) ein klarer Sieg gegen Brasilien her.