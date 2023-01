Basketball Tigers spielen weiter ohne Megan Swords

Eine gute Nachricht würde der leidgeprüften Mannschaft mal gut tun, denn auch die erste Trainingswoche des Jahres verlief nur so semioptimal. An eine Einheit mit zehn Spielerinnen vermag sich Kendall schon fast nicht mehr zu erinnern. „Das muss im November gewesen sein.“ Erschwerend kam noch hinzu, dass das gewohnte Domizil am Humboldt-Gymnasium aufgrund von Energiesparmaßnahmen nicht zur Verfügung stand. Und die als Ausweichquartier dienende TG-Halle an der Schorlemerstraße ist so klein, „dass du mit drei Dribblings schon am anderen Ende des Feldes bist“, sagt Kendall. Allerdings seien Übungsformen mit „5 gegen 5“ ohnehin nicht möglich gewesen, fährt er fort, „standen wir wegen der vielen Ausfälle doch nur zu sechs oder zu siebt in der Halle.“ Wie das gegen Grünberg aussieht, weiß er darum noch gar nicht. „Wir werden auf jeden Fall mit einer sehr kleinen Rotation antreten.“