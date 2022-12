2. Basketball-Bundesliga Mit einem Déjà-vu in die Weihnachtspause

Der Ausstieg der Kanadierin trifft die Tigers allerdings nicht wirklich überraschend, hatte die 25-Jährige doch schon in den vergangenen Wochen irgendwie abwesend gewirkt. Nach starkem Start in die Saison und 19,8 Punkten im Schnitt hatte sich McAlear-Fanus ausgerechnet in ihrem besten Spiel am Fuß verletzt. Bei der unglücklichen 71:72-Heimniederlage gegen die ungeschlagen angereisten AstroLadies Bochum hatte sie 25 Punkte und zehn Assists aufgelegt. Zwar kehrte sie recht schnell aufs Feld zurück, konnte an diese Leistung aber nie mehr anknüpfen. Ihr Schnitt sank auf 13,0 Zähler, in ihrem letzten Spiel für die Turngemeinde brachte sie in 24:02 Minuten auf dem Court nur noch zwei kümmerliche Punkte zustande (1/6 Würfe). Ihr Coach hatte schon früh das Gespräch mit ihr gesucht, dabei aber auf Granit gebissen. „Sie hat sich nicht in die Karten gucken lassen, sich immer weiter zurückgezogen.“