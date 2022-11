Basketball : Berlin ist für die Tigers doch ´ne Reise wert

Neuss Nach drei Niederlagen in Folge gewinnt der Basketball-Zweitligist aus Neuss beim Aufsteiger TuSLi Berlin auch ohne Megan Swords und Inga Krings mit 73:68.

Wirklich abzusetzen vermochte sich im Kellerduell bis zum Schluss keine der beiden Mannschaften. Das lag, so Kendall, der in Berlin neben Megan Swords auch auf Inga Krings zu verzichten hatte, auch „an den zahlreichen unnötigen Turnovers auf beiden Seiten.“ Zudem grämte ihn nicht zum ersten Mal in dieser Saison die fehlende Treffsicherheit aus der Distanz: „Leider war unsere Dreierquote wieder unterirdisch.“ Nur vier der in den 40 Minuten von jenseits der Drei-Punkte-Marke abgefeuerten Bälle fanden für eine wiederum kümmerliche Quote von 13 Prozent (TuSLi: 9/23 für 39%) den Weg in den gegnerischen Korb. „Das ist schon hart, insbesondere, wenn man 30 Minuten gegen eine Zonenverteidigung spielt.“ Auszugleichen wussten die Tigers dieses Defizit, aber durch eine konzentriertere Performance in Korbnähe. „Innerhalb der Zone haben wir phasenweise gut agiert und easy Layups bekommen“, lobte der Coach seine Schützlinge mit Blick auf die Wurfausbeute von 57 Prozent (24/42).