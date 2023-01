Eishockey Ein Heimspiel-Doppelpack zum Jahresauftakt für den Neusser EV

In den beiden vergangenen Partien gab es für den Neusser EV in der Eishockey-Regionalliga in Ratingen (0:6) und Neuwied (0:7) klare Niederlagen. Doch im neuen Jahr wollen die Quirinusstädter nun in die Erfolgsspur zurückkehren. Den Auftakt des Doppelspieltags in der Südparkhalle macht das Spiel gegen die Eisadler Dortmund am Freitag (Bully: 20 Uhr). Der westfälische Tabellennachbar (5.) hatte in den vergangenen Wochen Formschwankungen, neben einem 7:6-Erfolg gegen Bergisch Gladbach verloren die Eisadler aber eben auch in Lauterbach und das erste Aufeinandertreffen in Neuss. Dementsprechend gibt NEV-Trainer Geisler ein eindeutiges Ziel aus: „Nach dem knappen Sieg im letzten Spiel möchten wir auch diesmal wieder punkten.“ Mit einem Sieg spränge sein Team auf den fünften Tabellenplatz. Doch die Eisadler konnten den NEV in der laufenden Saison bereits besiegen, 6:4 gewannen die Dortmunder damals.