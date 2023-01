Handball-Weltmeisterschaft So viel Handball-WM gab es bei uns noch nie

Dänemark Last but not least der Titelverteidiger, dessen Trainer Nikolaj Jacobsen (51) in der Saison 1997/98 ein einjähriges Gastspiel beim TSV Bayer Dormagen gab, bei dem der Linksaußen 189 Treffer erzielte und Dritter der Bundesliga-Torjägerliste wurde – weshalb ihn prompt der THW Kiel verpflichtete, für den er bis 2004 auflief. Als Spieler warf er in 148 Länderspielen für Dänemark 584 Tore, als Trainer wurde er Dänischer Meister mit Aalborg (2013), Deutscher Meister 2016 und 2017 mit den Rhein-Neckar Löwen, wo er 2014 Gudmundur Gudmundsson auf der Bank ablöste – und führte Dänemark zu den WM-Titeln 2019 und 2021, zur Olympischen Silbermedaille in Tokio und zu EM-Bronze vor einem Jahr, was ihm zwei Mal den Titel „Welt-Trainer des Jahres“ (2019, 2021) einbrachte. Da dürften Belgien, Bahrain und Tunesien in der Vorrundengruppe H keine allzu hohen Hürden darstellen.