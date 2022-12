Basketball Centerin der Tigers ist wieder zurück in den Staaten

Die Basketballerinnen der TG Neuss funken SOS. Sicher. Bei der 56:79-Niederlage am Samstag gegen Bad Homburg taten sich beim Zweitligisten besorgniserregend viele Baustellen auf, doch die bei weitem größte ist die unter dem Korb. Im Klartext: Ohne Megan Swords geht bei den Tigers in der Zone so gut wie nichts. Die US-Centerin war in ihren sechs Einsätzen für 21,3 Punkte und 12,3 Rebounds gut. Darum trifft es ihr Team hart, dass die seit Wochen von nicht genauer diagnostizierten Kopfschmerzen geplagte 24-Jährige zurück in den USA ist. Ihre Deadline: Bis zum 16. Dezember muss sich das 1,92 Meter große „Jersey-Girl“ erklären. Kommt sie im neuen Jahr zurück oder war es das für sie in Neuss? Coach Rufin Kendall geht davon aus, „dass sie zurückkommt, wenn es ihre Gesundheit zulässt.“ Weil die Mannschaft, der am Wochenende noch der schwere Gang nach Chemnitz bevorsteht, seine ganze Aufmerksamkeit benötigt, hat er sich auch noch nicht nach einem dauerhaften Ersatz umgesehen. Zumindest für kurzfristige Erleichterung hätten zwei ehemalige TG-Spielerinnen sorgen können, die ihre Karrieren beendet haben. Doch sowohl Britta Worms, die in der vergangenen Saison noch für die Capitol Bascats Düsseldorf in der 1. Liga aufgelaufen war, als auch die freilich schon seit anderthalb Jahren nur noch als Zuschauerin mit Leistungsbasketball befasste Jana Heinrich standen nicht zur Verfügung.