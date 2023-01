Tischtennis DJK-Damen starten in die Rückserie

Am Samstag wird es aber neue Duelle in dieser Partie geben, da die Kaarsterinnen mit einer anderen Aufstellung ins Rennen gehen wollen. An Nummer eins soll Nadine Bollmeier versuchen, der bislang überragend agierenden Spitzenspielerin aus Engelbostel, Veronika Hud, die erste Niederlage beizubringen. Der Ukrainerin gelang es in der Hinrunde, alle 17 Spiele zu gewinnen. Darunter waren auch die beiden Siege gegen die DJK-Spielerinnen Jessica Wirdemann (3:1) und Iolanta Yevtodii (3:0). Sowohl Wirdemann als auch Yevtodii sind für die Partie am Samstag aber nicht für einen Einsatz vorgesehen. Neben Ex-Nationalspielerin Bollmeier, die auch nur eine Partie in der Vorrunde verloren hat, ist Matyna Dziadkowiec für die zweite Position geplant. Im Hinspiel holte sie zwei Siege gegen den Aufsteiger, allerdings spielte sie da gegen Faustyna Stefanska (3:1) und Ashley-Josephine Pusch (3:0) im unteren Paarkreuz und wird sich darum kräftig umstellen müssen, wenn sie gegen die Topspielerin Hud und die zweite Spielerin im oberen Paarkreuz, Laura Abaraviciute, antreten muss. An Nummer drei geht Jana Vollmert an die Platte und an der vierten Position soll erneut Karlijn van Lierop aufspielen, die im Hinspiel mit einem deutlichen 3:0 gegen Pusch überzeugte.