Hallenhockey-Bundesliga Auf HTC wartet ein heißes Duell

Die städtische Sporthalle des Rückert-Gymnasiums in Rath fasst knapp 500 Zuschauer. Und darum dürfte es am Sonntag (Anpfiff 16 Uhr) kuschelig eng werden auf der kleinen Tribüne, wenn dort zum Start der Rückrunde in der Hockey-Bundesliga West der gastgebende DSD Düsseldorf und der HTC SW Neuss aufeinandertreffen. „Das wird ein Hexenkessel sein“, ist sich HTC-Trainer Matthias Gräber sicher, setzt aber trotzdem auf lautstarke Unterstützung aus der Quirinusstadt. „Wir bringen ja immer ein paar Zuschauer mit“, sagt er. Beim 4:2-Sieg am dritten Spieltag über den Düsseldorfer HC hatten die „Nüsser“ die Halle „Am Seestern“ in der Landeshauptstadt sogar fast komplett übernommen.