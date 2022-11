Basketball : Tigers müssen sich ganz schnell neu sortieren

Neuss Auch im Kellerduell mit dem Aufsteiger TuS Lichterfelde muss der Basketball-Zweitligist aus Neuss auf US-Centerin Megan Swords verzichten.

(sit) Ja, die für den Erfolg der Mannschaft bislang so wichtige Centerin Megan Swords fällt auch für das Spiel am Samstag (17 Uhr, Cole-Sports-Center in Berlin-Dahlem) beim Aufsteiger TuS Lichtefelde aus. Die 24-Jährige wird seit der Partie vor zwei Wochen in Grünberg von chronischen Kopfschmerzen geplagt, deren Ursachen nun eine Magnetresonanztomographie (MRT) klären soll.

Weil es für das vom Training freigestellte „Jersey Girl“ aktuell nur zu gelegentlichen Spaziergängen reicht, ist Trainer Rufin Kendall bestrebt, sein Team unabhängiger von der US-Amerikanerin zu machen. „Dabei geht es nicht darum, sie 1:1 zu ersetzen, nein, die anderen müssen mehr Verantwortung übernehmen.“ Obwohl für Samstag weitere Ausfälle drohen, nimmt er seine Schützlinge nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Opladen (47:77) in die Pflicht: „Wir müssen besser verteidigen, fast 160 Punkten in zwei Spielen sind zu viel. Und vorne müssen wir disziplinierter agieren, dürfen nicht so viele falsche Entscheidungen treffen, nicht so wild spielen.“ Wenngleich Lichterfelde in dieser Saison ebenfalls erst zwei Spiele gewonnen hat, sind die Berlinerinnen für ihn „ein sehr spezieller Aufsteiger. Obwohl viele Jugend-Nationalspielerinnen im Team stehen, sind die schon sehr abgezockt und verteidigen aggressiv.“ Topscorerin in der Truppe von Coach Islam Haddar ist die 3x-Nationalspielerin Kitty Müller (28) mit 16,5 Punkten im Schnitt. Unterstützung findet sie in der Offensive vor allem bei U20-Nationalspielerin Helen Spaine (15,7), aber auch ihre Schwester Paula Spaine (6,7) sowie Naima Fox (7,8) und Clea Rouault (7,0) sind brandgefährlich. Pech hatte der Neuling mit seinen US-Profis: Tatiana Thompsen kam aus persönlichen Gründen erst gar nicht an die Spree, die von Heimweh geplagte Kylie Jimenez verabschiedete sich nach nur drei Einsätzen und 9,0 Punkten im Schnitt. Obwohl der Altersdurchschnitt damit auf unter 19 Jahre sank, lange es zu Siegen in Bad Homburg (78:66) und den Herner TC II (71:69). Kendall gibt indes zu, sich nicht ganz so ausgiebig mit dem Gegner beschäftigt zu haben. „Wenn du selber in den Basics Probleme hast, bringt dir das Scouting nichts.“