Handball-Regionalliga TVK legt fast perfekte erste Serie hin

So lief die Hinrunde Gleich zum Saisonauftakt war es zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Favoriten gekommen. Der TVK unterlag zwar mit 24:25, gewann dann aber zehn Mal in Folge. Dabei ragt der 44:25-Sieg beim OSC Rheinhausen heraus, dazu konnten noch weitere Erfolge mit mehr als zehn Toren Differenz eingefahren werden. „Wir müssen noch die beiden Nachholspiele in Neuss und Refrath bestreiten, aber bis jetzt war es richtig gut“, stellt Trainer Gilbert Lansen fest. „Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, du verlierst nur ein Spiel und gewinnst den Rest, hätte ich das sofort unterschrieben. Kämpferisch geht die Mannschaft bis zum Äußersten und ist immer mit Herzblut bei der Sache, gleichgültig ob im Training oder im Spiel.“



Das war gut Der große Trumpf ist eindeutig die Abwehr in Zusammenarbeit mit den beiden Torhütern. Kein anderer Verein der Liga hat im Schnitt weniger Gegentreffer eingesteckt. „Im Durchschnitt kassieren wir nur knapp über 26 Tore pro Spiel“, hat Lansen ermittelt. „Das sind nicht nur 2,5 Tore weniger als in der letzten Saison, sondern auch knapp drei Tore weniger als die nächstbeste Mannschaft.“ Daraus resultiert auch ein starkes Umschaltspiel, und auch im Angriff sind die Korschenbroicher äußerst variabel. Die Last ist dabei auf mehrere Schultern verteilt. Lansen: „Aber natürlich ist Henrik Schiffmann ein wesentlicher Faktor in unserem Spiel. Auf der sehr wichtigen halbrechten Rückraumposition ist er für uns schon ein Schlüsselspieler. Mit David Klinnert ist er der erfahrenste Akteur im Team. Beide sind stets in der Lage, die anderen mitzuziehen, sollte es einmal nicht so gut laufen.“



Das war nicht so gut Obwohl der TVK auf der Erfolgswelle schwimmt, gibt es noch Kleinigkeiten, die Lansen zu bemängeln hat: „In dem einen oder anderen Spiel hat mir die Trefferquote nicht gefallen. Wir kreieren zwar immer eine Vielzahl bester Chancen, nutzen diese dann aber nicht und machen uns das Leben damit selber schwer. Auch unser Tempospiel ist bereits auf einem guten Level, aber immer noch verbesserungsfähig.“



Zum Personal I Sollte nichts Unvorhergesehenes mehr geschehen, wird es im Kader bis zum Saisonende keine Veränderungen geben. Danach wird Kreisläufer Maximilian Tobae die Mannschaft allerdings aus beruflichen Gründen verlassen (die NGZ berichtete). In Daniel Küpper-Ventura, der momentan noch beim Liga-Rivalen Neusser HV auf Torejagd geht, wurde jedoch bereits ein Nachfolger verpflichtet. Lansen: „Daniel, der auch Angebote aus der Dritten Liga hatte, war mein Wunschspieler. Er ist ein junger Mann mit enormem Potenzial.“



Zum Personal II Torhüter Felix Krüger hat seinen Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert und geht damit in seine achte Spielzeit beim TVK. „Er hat nach dem Karriereende von Max Jäger in dieser Saison Verantwortung übernommen und war in vielen Begegnungen ein Garant für den Sieg“, lobt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock den gebürtigen Eschweger, der mit seinen 25 Jahren immer noch in einem sehr entwicklungsfähigen Alter sei. „Ich bin zudem froh, einen Spieler im Kader zu haben, der sich absolut mit dem Verein identifiziert.“ Krüger kam 2016 vom ThSV Eisenach zum TVK, spielte davor für die TSG Bad Sooden-Allendorf und den VfL Wanfried. Der 1,94 Meter große Keeper absolvierte in dieser Spielzeit bislang elf Spiele und erzielte dabei sogar sechs Treffer. „Mir ist es leichtgefallen, mich für eine Vertragsverlängerung zu entscheiden“, sagt er: „Bei dieser Stimmung in der Halle zu spielen, macht einfach Spaß. Wir haben eine super Mannschaft und spielen bisher eine wirklich gute Saison.“