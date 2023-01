Kolumne Fit & Gesund Seine guten Vorsätze auch durchziehen

Besser ist eine Anpassung Schritt für Schritt. Aus keinen Süßigkeiten wird an drei von sieben Tagen keine Süßigkeiten oder noch besser statt Süßigkeiten Obst wählen. So stellt man sicher, dass der Körper sich ganz allmählich an die Veränderung anpassen kann und man so gefühlt mit seinem Körper und nicht gegen seinen Körper arbeitet. Zweitens sind die oben aufgezählten Vorsätze keine gut definierten Ziele. Es sind sogenannte Outcome Goals. Endziele. Das Problem dabei ist, dass man bestimmte Handlungen vollziehen muss, um dieses Endziel zu erreichen, ansonsten bleibt es nicht mehr als ein Wunsch. Man muss für sein Ziel etwas tun. Besser ist, man legt den Fokus direkt auf die Handlung und definiert ein sogenanntes Prozess Goal. So wird aus dem Ziel/Vorsatz gesünder ernähren oder abnehmen an mindestens sechs von sieben Tagen eine Portion Gemüse essen. Dadurch kann man jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis feiern, bleibt länger motivierter dabei und muss nicht darauf warten, bis das Endziel erreicht ist, um sich freuen zu können.