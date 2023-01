Tischtennis Großes Comeback in neuem Domizil

Bei den „Tisch-Tennis-Sport-Freunden“ in Glehn ist die Freude groß. Nach zweijähriger Coronapause – 2022 und 2021 fiel das Turnier wegen der Pandemie aus – wird jetzt das Comeback gefeiert. Von Donnerstag bis Sonntag veranstalten die TTSF Glehn ihr 45. Neujahrsturnier. Damit eröffnen die Korschenbroicher wie in vielen Jahren zuvor wieder das Tischtennis-Jahr im Rhein-Kreis Neuss. Dabei gibt es aber eine Neuerung. Weil in der Turnhalle an der Johannes-Büchner-Straße ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, findet das viertägige Turnier erstmals in der Zweifachsporthalle Korschenbroich an der Pescher Straße statt. „Es haben sich schon viele Interessierte online über click-tt angemeldet. Wir rechnen mit einer regen Beteiligung. Zum Jahreswechsel hatten sich schon über 180 Spielerinnen und Spieler angemeldet. Dabei ist die Nachfrage besonders im Erwachsenenbereich groß. Im Jugend- und Seniorenbereich haben sich bisher leider noch nicht so viele angemeldet“, sagt TTSF-Pressewart Christoph Föhles.