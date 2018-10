Basketball: TG Neuss Tigers müssen in Bensberg ran.

Neuss Trainer Antoine Braibant lädt Basketballerinnen aus Neuss vor dem Spiel bei den Löwen in sein Haus ein.

Am Freitagabend ging es auf den Rummel mit seinen mehr als 170 Attraktionen – besonders spektakulär ist in diesem Jahr das Kettenkarussell „Top of the World“ mit einer Höhe von fast 60 Metern. „Ich wollte meinen Spielerinnen mit dieser dem Teambuilding dienenden Maßnahme mal etwas Außergewöhnliches bieten“, sagt der Coach, dessen Schützlinge die Nacht in seinem Haus verbrachten. Am Samstagmorgen stehen, quasi als Abschlusstraining, gemeinsame Outdoor-Aktivitäten auf dem Plan. Nicht mit von der Partie ist nur Jana Heinrich. Die mit 18,5 Punkten im Schnitt nach Natalie Bastian (20,0) zweitbeste Scorerin der Tigers ist als Lehrerin an der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss mit ihrer Klasse während der Herbstferien auf Studienfahrt. Darum hofft Braibant noch mehr darauf, dass die vor anderthalb Wochen zum Team gestoßene Rückkehrerin Dara Taylor endlich ihre Arbeitserlaubnis erhält. Die Warterei nervt den Coach inzwischen: „Der Verein sagt, er habe alles gemacht. Ich kann nicht verstehen, warum das so lange dauert.“ Auf jeden Fall ihr Saisondebüt feiert am Sonntag Franziska Worthmann. Die 31-Jährige, in der vergangenen Saison mit 16,3 Zählern im Durchschnitt die mit Abstand beste deutsche Punktesammlerin der Liga, war für die ersten vier Spiele wegen einer gebrochenen Rippe ausgefallen. Da sie aufgrund einer Blessur an der Schulter auch große Teile der Vorbereitung verpasst hatte, möchte Braibant seine Topspielerin trotz der prekären Situation sehr behutsam auf Betriebstemperatur bringen. „Sie spielt nur ein paar Minuten.“ Ihr Input ist am Sonntag dringend vonnöten, denn die Bergischen Löwen, die seit dem Aufstieg in Liga zwei vor drei Jahren brav jedes Duell mit Neuss verloren haben, sind in dieser Saison unter ihrem neuen Trainer Jermain D. Barnes eine Macht. Mit kräftig aufgehübschtem Kader um das starke US-Girl Marquisha Harris (16,0 Punkte/16,3 Rebounds im Schnitt), die mit einem deutschen Pass ausgestattete Amerikanerin Tatiana Tenorio-Haynes (14,5), die erfahrene Polin Magdalena Gawronska (12,0), Majda Gharian aus Frankreich (5,8) und die ehemalige Neusserin Vicky Jager (7,0) hat der einstige Erstligist drei der ersten vier Saisonspiele gewonnen. Wie knallhart Barnes sein Ding durchzieht, macht die Fluktuation bei den Imports deutlich: Die Polin Jagoda Oses bekam schon vor dem ersten Match ihre Papiere, die wegen fehlender Arbeitspapiere bislang noch nicht eingesetzte Laura Hughes ist nach Rachel Kehoe und Kristi Mokube bereits der dritte Profi aus Übersee.