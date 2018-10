2. Handball-Bundesliga HC Rhein Vikings

Handball : Rhein Vikings müssen „irgendwann mal punkten“

Düsseldorf Trainer Jörg Bohrmann schaut optimistisch auf das Heimspiel am Freitag gegen den aktuellen Tabellenvierten TuS Ferndorf.

Die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis ist groß beim HC Rhein Vikings: Nach fünf Pleiten in Serie in der Zweiten Handball-Bundesliga wächst die Ungeduld bei den Wikingern. Im Heimspiel am Freitagabend (20 Uhr, Castello) gegen den TuS Ferndorf soll endlich wieder etwas Zählbares eingefahren werden. Die bislang letzten Punkte konnten die Vikings vor fünf Wochen am vierten Spieltag beim 27:25-Heimerfolg gegen Hamburg einfahren.

An der Stimmung beim Tabellenvorletzten zehre die aktuelle Negativserie jedoch noch nicht: „Die ist noch ziemlich gut“, äußerte der neue Vikings-Coach Jörg Bohrmann, „ich habe den Eindruck, dass jeder gerne zum Training kommt und gut arbeitet.“ Eine Woche nach seinem 50. Geburtstag hofft der Übungsleiter nun auf ein verspätetes Geburtstagsgeschenk seines Teams auf der Platte gegen Ferndorf, nachdem in Balingen am vergangenen Samstag nichts zu holen war (26:33).

Der Trainer gibt sich diesmal, anders als in den Vorwochen, sogar offensiv optimistisch: „Ich habe den Eindruck, dass wir einen Schritt weiter sind. Ich habe diesmal ein sehr, sehr gutes Gefühl was die Einstellung der Mannschaft angeht und wie sie in dieser Woche gearbeitet hat.“ Gerade diese Arbeit war jedoch nach dem Balingen-Spiel auch notwendig, zeigte sich der Coach mit dem Gesehenen doch keinesfalls zufrieden. „Es gab schon Gesprächsbedarf bei dem einen oder anderen Spieler“, schaut Bohrmann zurück. Insbesondere ärgerte sich der Übungsleiter über die Ausbeute seines Teams: „Wir werfen jeden Torhüter zum Torhüter der Woche, das ist ein großes Problem.“



Insbesondere in der Anfangsphase habe sein Team zu viele Bälle verworfen und mit zunehmender Spieldauer die taktische Marschroute verlassen. Diese mangelnde Disziplin war dem Trainer ein Dorn im Auge und nahm einen großen Teil seiner Arbeit in dieser Woche ein. „Ich habe zuletzt auch Dinge verändert, die müssen verinnerlicht werden“, äußerte Bohrmann, „aber die Mannschaft bringt sich sehr gut mit ein und jeder versucht, seinen Teil beizutragen.“ Dennoch nutzt die beste Trainingsarbeit nichts, wenn am Wochenende keine weiteren Zähler aufs eigene Konto kommen. „Wir müssen irgendwann mal punkten, sonst wird es schwer.“ Ein wenig hadert der neue Coach mit seinem schweren Auftaktprogramm gegen Großwallstadt, Hamm, Balingen und jetzt dem TuS Ferndorf.

Bohrmann betont jedoch zugleich auch das Potenzial, das in seiner Mannschaft stecke: „Wenn sie kompakt steht im Abwehrverbund und sie vorne ihre Möglichkeit nutzt, dann können wir diese Gegner auch schlagen.“ Der TuS Ferndorf sei in dieser Hinsicht eine Art Vorbild: „Sie sind sehr diszipliniert, jeder hat seine Aufgabe und weiß, was er zu tun hat. Das macht sie so stark.“ Ziel seines Teams müsse es sein, die Stärken des Gegners einzuengen. „Sie haben mit Jonas Faulenbach einen der herausragenden Feldtorschützen und dazu mit Marijan Basic und Julius Andersson zwei Mittelleute, die unterschiedlicher nicht sein könnten, dadurch das Angriffsspiel aber auch flexibel machen.“